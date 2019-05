Siracusa, manifestazione d'amore per Simone Geracitano nel giorno del suo 18mo compleanno

Simone Geracitano, il ragazzo morto in un incidente stradale nella notte tra il 2 e il 3 maggio scorso in viale Scala Greca a Siracusa, sarà ricordato nel giorno in cui avrebbe compiuto 18 anni.

Domani dalle 20 alle 22,30 in piazza Minerva, in Ortigia, si terrà una "manifestazione d'amore" per ricordare Simone.

Coloro che vorranno, potranno esprimere un pensiero per Simone, la cui morte ha toccato nel profondo tutta la città. Avrebbe dovuto essere un giorno di grande festa e la famiglia e gli amici hanno pensato di riunirsi per condividere tutto quello che Simone ha lasciato in ognuno di loro.