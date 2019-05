Siracusa, Bosco Minniti: periferia abbandonata e dimenticata dove decoro e pulizia sono solo parole

Bosco Minniti, rione della parte nord di Siracusa, terra di nessuno? Così sembrerebbe dalla segnalazione del consigliere del M5S, Francesco Burgio, che documenta una situazione di estremo degrado ambientale con i residenti stanchi di ricevere un trattamento da cittadini di serie B.

La pineta, che si trova al centro delle palazzine, ospita giochi per bambini e panchine, purtroppo impraticabili: " E' invasa da erbacce e rifiuti di ogni genere - riferisce Burgio - cartacce, bottiglie e anche rifiuti ingombranti come divani e sedie, che non sono prelevati da mesi. Anche in questa zona della città - continua - la manutenzione del verde pubblico lascia molto desiderare, nonostante ogni anno l'amministrazione comunale spende quasi un milione e mezzo di euro, senza contare le risorse previste per interventi straordinari".

Una situazione che si replica anche vicino alle palazzine intorno di via Giuseppe Toscano e Giuseppe Reale, dove le erbacce a bordo dei mrciapiedi sono praticamente diventati fusti, a riprova che non vengono rimosse da parecchi mesi.

"Siracusa non è solo Ortigia - dichiara il consigliere -ma è fatta anche di periferie che dovrebbero ricevere la stessa attenzione e servizi. Chiederò una riunione ad hoc dell terza commissione con la partecipazione dell'assessore Genovese e del dirigente Brex - conclude Burgio - per capire cosa fare per rendere vivibile anche questa parte della città"