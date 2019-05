Canicattini Bagni trionfa al TuttoFood 2019, protagonista il cioccolato alle erbe Courage

Canicattini Bagni trionfa al “TuttoFood 2019”, una fiera internazionale, con “Courage” il cioccolato alle erbe aromatiche dei Monti Iblei prodotto dalla Cooperativa sociale L’Arcolaio di Siracusa, occupando, in un percorso di inclusione, giovane donne immigrate ospiti dello Sprar “Obioma”.

Tra le motivazioni dell'assegnazione del primo premio, si dice che il cioccolato sia “molto articolato ed esprime compiutamente l'idea di responsabilità come inclusione, mostrando coma la vocazione di aziende, associazioni e retailer a riscoprire un ruolo attivo e responsabile di facilitatori di un mutamento sociale positivo, si fondi sull’osservazione del contesto e sulla creazione di una filiera complessa in cui a partire da una situazione di disagio, principalmente umano, si sia riusciti a realizzare una bella opportunità di crescita e di successo. Sicuramente per le giovani donne immigrati in Sicilia, ma probabilmente anche per tutti gli altri attori coinvolti nel progetto”. A ricevere il premio a Milano c’era il Presidente della Cooperativa L’Arcolaio, Giuseppe Pisano.