Siracusa, reati contro il patrimonio: 4 anni e 4 mesi di reclusione per 28enne

E' stato arrestato dai Carabinieri, in esecuzione di un provvedimento di esecuzione pena emesso dal Tribunale di Siracusa, Carlo Salvo Luminario, siracusano, 28enne, disoccupato con precedenti di polizia. L'uomo deve espiare una pena residua di 4 anni e 4 mesi in carcere per reati contro il patrimonio precedentemente commessi. L’arrestato è stato condotto al carcere “Cavadonna”