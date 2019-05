Rosolini, avrebbe rubato utensili da lavoro da Punto Brico: arrestata una donna

Avrebbe messo a segno un furto nel Punto Brico di contrada Codalupo a Rosolini. A conferma di ciò il fatto che è stata trovato in possesso di utensili da lavoro di cui non è riuscita a fornire la prova di acquisto per un valore di circa 50 euro. Per furto aggravato, quindi, i Carabinieri hanno arrestato abelli Gaby Santa, 38 anni.

Interpellati i titolari del supermercato, i Carabinieri ipotizzano che la donna abbia rubato la merce riuscendo a passare dalle casse senza essere notato dal personale. L’arrestata è stata tradotta ai domiciliari.