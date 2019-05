Augusta, hashish e cocaina in un casolare: arrestato 47enne

Carabinieri e unità cinofile ancora impegnati nella lotta alla repressione dello spaccio di sostanza stupefacenti. Proprio nell'ambito di questi controlli, ieri pomeriggio, i militari hanno arrestato, in flagranza di reato, Giuseppe Rapisarda, 47 anni, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

In un casolare, in uso all'uomo, i militari hanno rinvenuto, avvolti in un cellophane nascosto tra la sterpaglia, 10 grammi di “cocaina” suddivisa in 26 dosi già confezionate e pronte per lo spaccio, un contenitore in plastica contenente 40 grammi dello stesso stupefacente più 34 grammi di “hashish”, oltre a materiale idoneo per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro, l'uomo è stato tradotto al Cavadonna.