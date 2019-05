Palazzolo Acreide, inaugurato il Festival internazionale dei giovani

Inaugurata, stamattina, a Palazzolo Acreide, l'edizione 2019 del Festival internazionale del teatro classico dei giovani.

Ad aprire lo spettacolo il concerto dell’Orchestra da Camera del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. I saluti istituzionali sono arrivati dai sindaci di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, di Noto, Corrado Bonfanti e di Siracusa, Francesco Italia che ricopre anche il ruolo di presidente della Fondazione Inda.

Gli allievi del Drama studio Irini Evangelatou di Lepanto hanno messo in scena Elena; a chiudere il programma della mattina sono stati gli studenti dell’Istituto paritario Marsilio Vicino di Figline Valdarno con Le Sup-plici mentre nel pomeriggio gli allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico presenteranno Lisistrata, il saggio di fine corso che, con la regia di Massimo Di Michele, ha ottenuto un grandissimo successo in tutta Italia. L’ultimo spettacolo in programma nella prima giornata del Festival, curato in tutti gli aspetti organizzativi da Sebastiano Aglianò, vedrà in scena Casina con gli studenti dell’Istituto d’istruzione superiore di Palazzolo Acreide.