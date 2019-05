Elezioni europee 2019, Luca Cannata incontra una delegazione di lavoratori del 118

Un colloquio, risultato proficuo, nei giorni scorsi tra il candidato di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni europee, Luca Cannata, e una delegazione di lavoratori del 118 Sicilia dell’associazione nazionale di categoria Antes 118 (Associazione Nazionale Tecnici Emergenza Sanitaria) e dipendenti Seus del 118 Sicilia.

“Mi sono impegnato - dice Cannata - a sostenere ogni norma e direttiva che vada incontro all’esigenza di stabilire che il Tecnico dell'Emergenza Sanitaria (oggi volgarmente descritto come un semplice autista), svolga la propria mansione come operatore dedicato e inquadrato con regolare contratto di lavoro, perché un servizio così delicato non si può svolgere in attività di volontariato”.