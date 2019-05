Elezioni europee 2019, Luca Cannata: "Bloccare l'import delle arance dalla Tunisia"

Bloccare l'import delle arance dalla Tunisia. Si unisce alla richiesta avanzata da Confagricoltura il candidato alle elezioni europee con Fratelli d’Italia, Luca Cannata.

"Uno dei punti principali del mio programma - aggiunge - riguarda la valorizzazione dei nostri prodotti locali, l’aiuto gli agricoltori e il rilancio degli investimenti per garantire il benessere di tutti”.

Confagricoltura ha proposto l’immediato blocco delle importazioni dalla Tunisia, l’incremento dei controlli e l’impegno della Commissione a una rapida revisione della normativa comunitaria. “Basta alle importazioni selvagge dall’estero - conclude Luca Cannata - bisogna importare, comprare e mangiare italiano ma per farlo è fondamentale cambiare l'approccio comunitario alle importazioni nell’Unione europea di prodotti ortofrutticoli con una normativa rigorosa ed eventualmente una revisione degli accordi internazionali in essere”.