Siracusa, pannolini e pannoloni: Foti "Incrementare la raccolta in vista della stagione estiva"

Aumentare la frequenza della raccolta dell’indifferenziato almeno per le strutture di ricovero ( case di riposo ecc..) ed installare cassonetti intelligenti e apposite isole di raccolta. Questo l'appello di Alfredo Foti ex Consigliere Comunale, che solleva il problema della raccolta di pannolini, assorbenti e pannoloni, in vista della stagione estiva.

Secondo Foti, l'attuale calendario di raccolta dei rifiuti non soddisfa questo tipo di esigenze.