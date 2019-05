Siracusa, ritrovato Davide: preso in consegna dalla Polizia a Messina

Si è risolto nel giro di mezza giornata il giallo sull'allontanamento volontario di Davide, il 15enne di Siracusa che da questa mattina aveva fatto perdere le proprie tracce dopo aver lasciato un biglietto a casa.

Il ragazzino è stato rintracciato fuori dalla Sicilia. Grosso respiro di sollievo da parte della famiglia, che pur di ritrovarlo al più presto, aveva messo in moto, oltre alle ricerche della Polizia, anche il tam tam dei social. Tutta la città si è mobilitata per ritrovare Davide che questa mattina si è svegliato presto e, come ogni giorno, ha preso il motorino per andare a scuola, ma a scuola non è mai arrivato. Nel biglietto lasciato a casa, aveva scritto le motivazioni della sua decisione di allontanarsi, motivazioni che pare siano collegate a problematiche familiari. Davide sta tornando a casa: dopo essere stato raggiunto telefonicamente, è stato preso in consegna dalla Polizia dopo essere sceso dal traghetto a Messina per essere riconsegnato alla famiglia che lo aspetta trepidante.