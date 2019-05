Match bollente per l'Ortigia che sarà impegnata sabato a Recco

Trasferta proibitiva per l'Ortigia, impegnata sabato a Recco contro i campioni d'Italia in carica allenati da Ratko Rudic. I biancoverdi affrontano per la terza volta in stagione la formazione ligure, dopo la partita del girone di andata e dopo la semifinale di Coppa Italia, entrambe perse dall'Ortigia, uscita però sempre a testa alta. L'obiettivo di Giacoppo e compagni è quello di fare una buona prestazione, in vista dell'ultimo match di regular season contro Trieste, in programma a Siracusa il 18 maggio e decisivo per la quinta posizione e l'accesso alla Final Six. A Recco, però, andrà un'Ortigia in formazione rimaneggiata, con soli 11 uomini a disposizione. Rimangono a casa, infatti, il secondo portiere Pellegrino e il centrovasca Susak, che giovedì sono rimasti feriti in un incidente stradale (investiti da un'auto). Un brutto volo, tanto spavento e qualche ferita, fortunatamente non grave ma che li costringe a saltare la trasferta di Recco. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

"Incontriamo il Recco – afferma Mister Stefano Piccardo, - in un momento non facile, perché andiamo lì in 11 e soprattutto perché, dopo la sconfitta subita a Brescia, saranno carichi sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista del lavoro, visto che si apprestano a giocare la Final Six per vincere lo scudetto e la fase finale della Champions League con l'obiettivo di vincere la coppa. Questa settimana noi abbiamo lavorato per preparare al meglio soprattutto la partita contro Trieste, ma intanto andiamo a Recco sperando di riuscire a giocare più o meno la stessa buona gara che siamo riusciti a giocare in coppa Italia”.