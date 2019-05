Emigrazione siciliana, a Canicattini e Noto il convegno della Professoressa Paola Corti

E' arrivata a Canicattini Bagni, questa mattina, la Professoressa Paola Corti, già Docente ordinario di Storia contemporanea presso l’Università di Torino, ospite dell’Amministrazione comunale per raccontare il fenomeno dell’emigrazione siciliana.

A fare gli onori di casa il sindaco Marilena Miceli, assieme all’Assessore alla Cultura, Loretta Barbagallo.

Il primo appuntamento è previsto per oggi, venerdì, alle ore 17:30 nella Sala Gagliardi di Noto con il convegno “Le migrazioni in Sicilia tra passato e presente: storia dell’emigrazione siciliana”.

Il secondo appuntamento è previsto per domani, sabato 11 Maggio, alle ore 09:00, al Museo Civico Tempo di via XX Settembre 132 a Canicattini Bagni, con gli studenti del locale Liceo Scientifico “Prof. Michele La Rosa”, sede staccata del Liceo Leonardo Da Vinci di Floridia, per una Lectio Magistralis della Professoressa Paola Corti su “Le migrazioni in Sicilia e in Italia: storia e rappresentazioni visive”.