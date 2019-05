Dal Governo 334mln alla Regione Siciliana per edilizia sanitaria e rinnovamento tecnologico

“Possiamo dire con soddisfazione che è finalmente partito quello che il ministro Giulia Grillo ha definito il Piano Marshall per l’edilizia sanitaria. La Conferenza delle Regioni, ieri, ha dato il via libera all’intesa per il rifinanziamento dei 4 miliardi di euro del Fondo per l’edilizia sanitaria e il rinnovamento tecnologico previsti dalla Legge di Bilancio 2019. A queste risorse si aggiungono 890 milioni di euro di fondi strutturali. Alla Regione Siciliana andranno ben 334 milioni di euro.”

Lo annuncia in una nota la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Marialucia Lorefice (M5S), che aggiunge: “Con questi finanziamenti sarà possibile avviare il rinnovamento del patrimonio di edilizia sanitaria che, in base ad una ricognizione effettuata dal ministro Grillo con le Regioni, presenta un fabbisogno di 32 miliardi di euro considerando l’intero territorio nazionale.

Quello di ieri è dunque un traguardo importante raggiunto grazie ad un fruttuoso lavoro tra Governo e Regioni.

In base a questa Intesa, - prosegue Lorefice -, le risorse andranno a destinazione subito dopo l’emanazione della delibera del CIPE e potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di Accordi di Programma che serviranno per creare nuovi ospedali, per ammodernare le strutture esistenti, spesso vetuste e obsolete, e dotare il Paese delle migliori tecnologie.

Non solo edilizia ma anche ricerca. L’Intesa prevede, infatti, l’accantonamento di ulteriori 695 milioni di euro, di cui una parte servirà per realizzare 6 centri di eccellenza per sviluppare una rete nazionale in grado di effettuare attività di ricerca, produzione e trattamento del paziente affetto da patologie tumorali eleggibili alla terapia genica CAR T-Cell e la restante parte andrà a coprire interventi urgenti.”

“Ringrazio il ministro Giulia Grillo – conclude Lorefice- perché grazie alla sua attenzione siamo passati dalle politiche dei tagli lineari a quelle degli investimenti concreti per rilanciare il nostro Sistema Sanitario Nazionale affinchè offra a tutti i cittadini i migliori servizi in tutto il Paese”.