Siracusa, pesca illegale subacquea alla Pillirina: denunciati in due

Avrebbe esercitato, la scorsa notte, pesca illegale subacquea nei pressi dello sbocco 34, in zona Pillirina. Per tale motivo la Polizia provinciale ha denunciato due persone, nell'ambito di alcuni controlli finalizzati alla prevenzione e repressione della pesca illegale.

I due, residenti in un’altra provincia, sono stati anche trovati in possesso apposita attrezzatura (muta, cintura piombata, fucile subacqueo ad aria compressa e quant’altro).

L’intera attrezzatura è stata posta sotto sequestro penale, mentre il pescato poco più di tre chili è stato donato in beneficienza ad un’associazione umanitaria.