Siracusa, 15enne esce di casa per andare a scuola e sparisce: indagini in corso

Si è svegliato presto, come ogni giorno, poi ha preso il motorino per andare a scuola e da lì il silenzio. E' sparito nel nulla Davide, 15 anni, questa mattina, da Siracusa. In casa la famiglia ha trovato un biglietto con scritte nero su bianco le motivazioni del gesto: problemi all'interno delle mura domestiche. Poco dopo, rinvenuto il mezzo e il motorino del ragazzo. Indaga la Polizia di Stato.