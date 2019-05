Noto, caminante a bordo di una Mercedes in possesso di coltello: denunciato

E' stato fermato, ieri, durante un posto di blocco della Polizia di Stato di Noto, viaggiava a bordo di una mercedes, con a bordo altre due persone. Nel giubbotto, l'uomo, appartenente all'etnia nomade dei caminanti, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello della lunghezza di 16 centimetri con manico in legno.

Per per porto di oggetti atti ad offendere è stato denunciato, F.S., 60 anni. Il coltello è stato sequestrato.

Inoltre, il mezzo è risultato sprovvisto di revisione