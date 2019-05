Siracusa, a fuoco l'auto del cronista Gaetano Scariolo: la solidarietà di una città che reagisce

La città di Siracusa si stringe attorno al giornalista Gaetano Scariolo, collaboratore del Giornale di Sicilia e corrispondente dell'Agenzia Agi per la provincia di Siracusa, al quale questa notte è stata bruciata l'auto.

Dal mondo del giornalismo, a quello della politica, delle istituzioni e dalla società siracusana tantissimi i messaggi di solidarietà da parte di una città che vuole reagire.

"Un gesto vigliacco che colpisce, evidentemente, un giornalista scomodo perché svolge con serietà e competenza il suo lavoro" - ha commentato il sindaco, Francesco Italia. "A Scariolo – prosegue il sindaco Italia – esprimo la solidarietà personale, dell'Amministrazione e della città. La libertà di stampa è un principio fondante della nostra convivenza democratica, che va sempre difeso. Gaetano Scariolo lavora da tantissimi anni per testate importanti e testimonianza di un serietà professionale da tutti riconosciuta. E quanto più le notizie pubblicate sono scrupolose e verificate tanto più danno fastidio alla criminalità e al malaffare".

"A nome mio personale e dell'intero Consiglio comunale piena ed incondizionata solidarietà al giornalista Gaetano Scariolo per il grave atto intimidatorio di questa notte. Colpendo lui si cerca di intimidire un'intera categoria chiamata a svolgere una professione difficile ma fondamentale per il rispetto della legalità e della democrazia. Nell'auspicare che gli inquirenti riescano presto ad individuarne gli autori, esorto Scariolo a continuare nella sua attività professionale con lo scrupolo e l'impegno che ha sempre dimostrato" - dichiara il presidente del Consiglio comunale, Moena Scala.

"Il vile attentato subito dal giornalista Gaetano Scariolo è l'ennesimo episodio di violenza che accade a Siracusa. - si legge in una nota di Fratelli d'Italia - Siracusa ha gli strumenti per reagire alla violenza e auspichiamo che al più presto gli autori di tale vile gesto siano assicurati alla Giustizia. Le Istituzioni facciano presto, nessuno può zittire la libera voce e la penna di un giornalista. A Gaetano Scariolo serio e apprezzato professionista esprimiamo la nostra solidarietà e diciamo di andare avanti con più forza di prima perché vinca sempre la libertà e la legalità. Forza Gaetano, non sei solo!"

"Piena e incondizionata solidarietà al giornalista Gaetano Scariolo, vittima stanotte di intimidazione, perché siamo sempre stati al fianco della verità anche attraverso il giornalismo d'inchiesta e alla libertà di stampa". - si legge in una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil con i rispettivi segretari Roberto Alosi, Paolo Sanzaro e Stefano Munafò - "Siamo naturalmente fiduciosi nel lavoro della magistratura, affinché si risalga ai responsabili dell'attentato ma nel frattempo non possiamo che sostenere moralmente e quotidianamente il lavoro di cronisti che, con scrupolosità e verifica delle notizie, rappresentano tante problematiche e questioni legate al nostro territorio".

“La stampa da sempre – ha detto il Commissario Floreno del Libero Consorzio – rappresenta uno dei baluardi contro la diffusione dell’illegalità purtroppo presente anche in questa Regione”.

Anche Confindustria Siracusa esprime solidarietà e vicinanza al giornalista Gaetano Scariolo per il grave attentato subìto. “Non abbassiamo la guardia – ha commentato Diego Bivona – alla lotta alla criminalità e al malaffare. Ci uniamo al coro di tutti i cittadini onesti nel condannare il vile gesto, certi che la libertà di stampa è uno dei principi fondanti della legalità e della democrazia ”

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà al giornalista Gaetano Scariolo, vittima, la scorsa notte, di un atto intimidatorio che ci fa comprendere quanto sia importante difendere la legalità”, commentano Stefano Zito e Paolo Ficara, rispettivamente deputato regionale e parlamentare nazionale del MoVimento 5 Stelle.

“Ci schieriamo al fianco di Gaetano Scariolo e di chi, come lui, combatte la criminalità. Siamo certi che i responsabili saranno assicurati molto presto alla giustizia. Siamo fiduciosi che le forze dell’ordine troveranno i colpevoli di questa aggressione contro le persone oneste e libere di svolgere con professionalità il proprio lavoro”, concludono Paolo Ficara e Stefano Zito M5S.