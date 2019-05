Porti aperti ad Augusta, si attende lo sbarco di 36 persone salvate in Libia

Sono state salvate in mare, al largo della Libia, 36 persone dalla nave della Marina Militare Cigala Fulgosi.

Il premier Giuseppe Conte "apre i porti" e rende noto che farà sbarcare i migranti al porto militare di Augusta, e proprio verso questa direzione si dirige l'imbarcazione.

Per quanto riguarda l'accoglienza Conte dichiara: "Ne ho approfittato per parlarne con i partner europei: ho avuto già la disponibilità di Malta, Francia e Lussemburgo a prendere alcuni migranti. Attendo la risposta, ma c'è apertura e disponibilità, da parte di Germania, Spagna e Portogallo."

Di tutt'altro avviso il ministro degli Interni Matteo Salvini che dal palco di un comizio nelle Marche aveva detto: "C'è una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do. - si legge su Today.it - Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate dalla guardia costiera libica che ieri in pieno ramadan ha soccorso salvato e portato indietro più di 200 immigrati. O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell'interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i migranti. E' vero che bisogna chiarire alcune vicende all'interno del governo".