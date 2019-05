Siracusa, a fuoco l'auto del cronista Gaetano Scariolo. Assostampa: "Nessuna intimidazione potrà mai fermare il lavoro giornalistico"

Data alle fiamme questa notte intorno all'una l'auto del giornalista siracusano, Gaetano Scariolo.

Piena e totale solidarietà arriva da Assostampa a Gaetano Scariolo, cronista del Giornale di Sicilia: “Nessuna intimidazione potrà mai fermare il lavoro giornalistico. Questo episodio, che siamo certi sarà in breve tempo ricostruito per giungere ai responsabili, dimostra - scrive il segretario prospero Dente - che il giornalismo fatto di ricerca, approfondimento, rispetto delle fonti e, quindi, di professionalità, continua ad essere un fastidioso avversario per la criminalità e il malaffare in genere. Gli attestati di stima e la solidarietà già espressa in questi momenti dimostrano che i giornalisti sono ancora visti come baluardo di legalità e democrazia. Se ne facciano tutti una ragione. L’Assostampa di Siracusa, e i giornalisti siracusani tutti, stanno con Gaetano Scariolo.”