Siracusa, polo petrolchimico: tavolo tematico con Cnr e con l'Istituto dell'atmosfera e del clima

Rappresentanti del Cnr e dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima hanno partecipato oggi all'incontro del tavolo tematico Ambiente sulla qualità dell'aria nel Polo petrolchimico siracusano che si è tenuto in Prefettura.

Erano presenti i sindaci di Augusta e Priolo, il vicesindaco di Melilli, l’assessore all’Ambiente del Comune di Siracusa, rappresentanti del Dipartimento Energia dell’assessorato regionale, del Dipartimento Ambiente, del Libero Consorzio di Siracusa, di Confindustria, Asp 8, Arpa e i segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Il dirigente di ricerca del Cnr, Paolo Bonasoni, ha illustrato il progetto "Studio dell'impatto odorigeno nel territorio di Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta" che si propone di evidenziare le modalità di diffusione delle sostanze odorigene per permettere di individuare le sorgenti di emissione.

L'Arpa e il Libero Consorzio si sono espressi a favore dell'adesione al progetto, dicendosi disponibili a mettere a disposizione i propri dati.

Da qui la richiesta formulata a Confindustria di farsi carico del finanziamento del progetto. Gli industriali forniranno una risposta in tempi brevi.