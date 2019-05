Rosolini, partiti i lavori di riparazione della pavimentazione in alcune vie

Sono partiti, questa mattina, a Rosolini, i lavori di riparazione della pavimentazione sconnessa in in Piazza Europa, Corso Savoia, Via Roma, Via Eloro, Via G. Maltese e zone adiacenti.

Ad eseguire le operazioni che costeranno oltre 10mila e 600 euro, una dotta di Rosolini.

"L’intervento straordinario – afferma l’assessore ai Lavori pubblici, Carmelo Di Stefanob- si è ritenuto necessario visto lo stato in cui versa la pavimentazione in dette vie. La ditta incaricata provvederà infatti alla riparazione dei tratti dove la pavimentazione in pietra si presenta divelta e/o sconnessa onde evitare incidenti sia ai pedoni che al traffico veicolare con conseguenti aggravi economici per l’Amministrazione Comunale. In questi giorni – prosegue Di Stefano – nelle more dell’espletamento dell’iter burocratico dell’affidamento, operai comunali hanno provveduto a ricoprire alcune buche con dell’asfalto, che sarà immediatamente rimosso da parte della ditta incaricata che procederà a ripristinare la pavimentazione idonea”.