Canicattini Bagni, festeggiate le apparizioni del Santo Patrono San Michele

Festeggiata ieri, a Canicattini Bagni, l’apparizione dell’Arcangelo San Michele, patrono della città, fatta sul Monte Gargano in Puglia sotto il pontificato di Gelasio I. Canicattini ha anche ricordato le altre due apparizioni attribuite al difensore della Chiesa, a Chone, nella Frigia in Grecia, e sul Monte Tomba, sulle coste della Normandia in Francia.

Il Comitato promotore dei festeggiamenti di San Michele e il Parroco della Chiesa Madre, Don Sebastiano Ferla, per questa occasione hanno voluto coinvolgere gli alunni delle Scuole Elementari con un concorso di disegno “San Michele incontra i canicattinesi nel Mondo”. Ieri premiati i vincitori