Truffa e furti aggravati tra Siracusa e Ragusa, arrestata una donna

Truffa e furti aggravati commessi tra il 2012 e il 2015 a Siracusa e Ragusa. Per tali motivi, riconosciuta come presunta autrice dei reati, è stata arrestata dalla Polizia di Stato, in ottemperanza di un ordine emesso dalla Procura di Ragusa, Giuseppina Crescimone, 33 anni, residente a Siracusa.

La donna deve scontare in carcere 12 anni, 8 mesi e 9 giorni di reclusione, l’interdizione dai pubblici uffici per 10 anni e una multa di 3350 euro.