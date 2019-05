Siracusa, botte alla madre e minacce di morte al padre: 19enne allontanato da casa

Violenze verbali e fisiche, fatte di ingiurie, percosse e minacce messe in atto da un 19enne siracusano nei confronti dei propri genitori.

Una convivenza diventata impossibile culminata in maltrattamenti nei confronti della madre e in minacce di morte nei onfronti del padre.

Da qui la misura cautelare personale del divieto di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai propri genitori.

I reati contestati sono riconducibili al periodo compreso tra il 7 marzo ed il 26 aprile scorsi.