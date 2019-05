Augusta, nascondeva in casa droga, cartucce e una pistola giocattolo modificata: arrestato

Avevano notato uno strano via vai nei pressi di un'abitazione ad Augusta, e da qui sono partite le indagini e gli appostamenti della Polizia di Stato. Prima, sono stati bloccati due giovani trovati in possesso di una quantità di sostanza stupefacente, poi è scattata la perquisizione domiciliare in casa di un uomo, Mario Miano, 24 anni.

Nell'appartamento sono stati trovati, e sequestrati, 115 grammi di marijuana, di cui una parte già confezionata e pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione, vario materiale per il confezionamento, 18 cartucce calibro 6,35 e una pistola giocattolo modificata.

L'uomo è stato arrestato e tradotto ai domiciliari per i reati di possesso ai fini dello spaccio di droga, detenzione illegale di munizioni e di un’arma giocattolo modificata.