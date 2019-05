Pachino, auto a fuoco: danneggiato portone della Pinacoteca comunale

A fuoco, a Pachino un’autovettura Volkswagen Passat, di proprietà di un uomo di 71 anni. L'incendio, del quale non di conosce ancora la causa, ha creato danni anche al vicino portone d’ingresso della Pinacoteca comunale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme. Indagini in corso della Polizia di Stato.