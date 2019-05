Siracusa, “Menopausa: strategie per migliorare la qualità della vita”: sabato il convegno

“Menopausa: strategie per migliorare la qualità della vita”. E’ il titolo del convegno, organizzato dalla Casa di Cura Villa Azzurra di Siracusa, in programma sabato 11 maggio dalle 9, all’Hotel Siracusa di contrada Spalla.

L'obiettivo del convegno, dato l’invecchiamento progressivo della popolazione, è quello di promuovere una percezione consapevole dei cambiamenti pre e post menopausali e di aprire nuovi orizzonti terapeutici.

Dopo gli interventi dei relatori ci sarà spazio per il dibattito.