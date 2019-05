Nel Catanese, perseguita l'ex compagna: arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, con l’accusa di aver perseguitato l’ex convivente. L’uomo era già arrestato il 23 aprile per avere inseguito in moto la vittima fino al posto di lavoro, per poi colpire violentemente con il casco i vetri della macchina al solo scopo di costringerla ad uscire dall’abitacolo. Finito in carcere ed una volta scarcerato, il 41enne era stato sottoposto ad una serie di obblighi tra cui il divieto di avvicinamento alla donna. Misura disattesa in maniera palese già il giorno della scarcerazione. Sono iniziati infatti una serie di atti vessatori e minatori. La donna con la forza della disperazione ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno bloccato e arrestato l’uomo sorpreso mentre scavalcava la recinzione di casa della vittima.