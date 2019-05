Cassaro, ammesso a finanziamento il progetto per la riqualificazione di Palazzo Miceli

E' stato ammesso a finanziamento statale il progetto per gli “Interventi di riqualificazione dell’area urbana mediante il recupero del Palazzo Miceli da destinare a sede per la promozione del turismo e per la valorizzazione dei siti monumentali, archeologici ed etno-antropologici del territorio comunale” presentato dal Comune di Cassaro con la denominazione di “Thapsos Megara - Hyblon Tukles ”.

Lo comunica Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.