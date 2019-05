Siracusa, zona industriale: secondo giorno di blocco portineria e ingresso autobotti alla Isab Sud

Anche oggi, così come ieri, blocco di portineria e ingresso autobotti alla Isab Sud, Lukoil, da parte dei lavoratori.

La protesta investe una 60ina di lavoratori e riguarda la mancata ricollocazione dei dipendenti a seguito della chiusura di Portisol, facente parte dell'indotto Isab.

"Si sta organizzando la solidarietà di tutti i lavoratori!!" - si legge in un posto Facebook sulla pagina Movimento Aretuseo " Per il Lavoro, la Sicurezza e le Bonifiche" che da sempre denuncia le condizioni di lavoro degli operai nella zona industriale di Siracusa.