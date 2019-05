Roma, nuovo colpo ai Casamonica: 22 ordinanze cautelari per spaccio

E' di 22 arresti, tra cui appartenenti alla famiglia dei Casamonica, il bilancio di una nuova operazione che ha accertato l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti principalmente nella zona di via del Quadraro e Porta Furba, a Roma. Stimato un giro di affari di oltre 100mila euro al mese.

Le ordinanze (21 in carcere e una ai domiciliari) sono in via di esecuzione a Roma, Trapani, Foggia, Voghera, Paola, Nuoro e Tornimparte su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.