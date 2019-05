Noto, ospedale Trigona: autorizzazione dalla Regione per trasferirvi posti letto in affitto a privati

Il futuro dell’ospedale Trigona di Noto tema centrale dell’audizione di ieri mattina in commissione Sanità all’Ars. A questo proposito si è discusso dell’autorizzazione dell’assessorato regionale alla Salute all’Asp per predisporre il bando sul trasferimento all’ospedale Trigona di Noto posti letto in affitto ai privati da allocare agli ultimi due piani della struttura, mentre il resto rimarrà pubblico.

“L’assegnazione di alcuni piani ai privati - dichiara il deputato regionale del M5S, Steano Zito - non è una soluzione che ci convince ma sembrerebbe l’unica percorribile per offrire al territorio la continuità del servizio sanitario, rispettando quanto purtroppo indicato dalla rete ospedaliera regionale già approvata e a cui non si vogliono fare altre modifiche”. Pensiero questo condiviso anche dal deputato pentastellato Giorgio Pasqua.

“Il bando per l’assegnazione dei posti, in cui verrà inserita anche la valutazione dell’Agenzia delle Entrate - aggiunge Zito - sarà emanato circa 40 – 60 giorni dalla stima dell’immobile. In base a chi si aggiudicherà il bando, partirà l’altro iter per spostare da Siracusa i posti privati all’ospedale di Noto. Dopodiché i reparti passeranno ad Avola; mentre, a Noto rimarranno i reparti che si porteranno i privati e i posti per lungodegenza".

Il deputato regionale ricorda, infine, la possibilità di valutare due proposte: quella di portare a Noto un’ambulanza medicalizzata e quella di inserire nella zona Sud un punto per la rete Sten e Stam, rispettivamente ambulanze attrezzate per il servizio di trasporto in emergenza neonatale e assistito materno.