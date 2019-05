Siracusa, presentate 644 domande al concorso per navigator per 31 posti disponibili

Chiuso ieri a mezzogiorno il termine per presentare la domanda al concorso per navigator. In provincia di Siracusa, dove saranno assegnati 31 posti, le domande di partecipazione sono state 644.

In tutta la Sicilia le domande arrivate all'Anpal, sono state 11.886 sui 78.788 candidati in tutta Italia. Nella classifica nazionale, la Sicilia, alla quale sono stati assegnati 429 posti, è seconda solo alla Campania. I navigator saranno le figure centrali che collaboreranno con i Centri per l’impiego, per supportarne i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto del Reddito di cittadinanza.

I primi candidati verranno esclusi prima di giungere ai test di ammissione, basandosi sul voto di laurea, e a parità di voto verrà scelto il candidato più giovane; le graduatorie di coloro che saranno ammessi al test sarà pubblicata nei prossimi giorni sul sito dell'Anpal.

I test, a risposta multipla - 100 in 100 minuti, si svolgeranno, con ogni probabilità, tra il 10 e il 20 giugno alla Nuova Fiera di Roma.