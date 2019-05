Naufragio Zaira, questa sera il ritorno a Siracusa di Luciano Sapienza e del suo marittimo

Hanno avuto il nulla osta dopo l'autopsia e questa sera faranno rientro a Siracusa. Sono le salme di Luciano Sapienza e del marittimo marocchino, Zakaria Toumi che faceva parte del suo equipaggio, morto insieme a lui nel naufragio del peschereccio Zaira nella notte tra venerdì e sabato scorsi a poco meno di un miglio dalla costa maltese.

Arriveranno con un catamarano questa sera a Pozzallo e da lì saranno trasferiti nella camera ardente allestita nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, alla Pizzuta.

I funerali saranno celebrati presumibilmente nella giornata di venerdì prossimo in Cattedrale. In quella stessa giornata arriverà a Siracusa, anche il figlio di Luciano Sapienza, Fabio, che insieme all'altro marittimo, Hassad Salah, è riuscito a scampare alla tragedia, nuotando fino a riva. E' dovuto rimanere a La Valletta in attesa del dissequestro del peschereccio, per il quale sono state avviate le operazioni di recupero.