Siracusa, venerdì incontro con l’architetto Stefano Boeri ideatore del ‘Bosco verticale’ di Milano

La conferenza dal titolo “Mediterranean Tales”, alla quale sarà presente l’architetto e urbanista milanese Stefano Boeri, si terrà venerdì 10 maggio, alle 15, nella sala mostre della Struttura didattica speciale di Architettura a Siracusa (piazza Federico di Svevia).

L’attenzione al rapporto tra città e natura sfocia nell’ideazione del Bosco Verticale, primo prototipo di edificio residenziale sostenibile con facciate ricoperte di alberi e piante, modello di riforestazione metropolitana che concepisce la vegetazione come elemento essenziale dell’architettura. Realizzato a Milano nel 2014, il Bosco Verticale riceve numerosi riconoscimenti internazionali, come l’International Highrise Award nel 2014 e il Best Tall Building Worldwide, premio come più bel grattacielo del mondo, insignito dal CTBUH nel 2015.

L’incontro rientra nel ciclo Stile Libero della Sds di Architettura ed è stato organizzato dall'Università di Catania