Canicattini Bagni, adeguamento antisismico istituto Verga: pubblicato decreto di finanziamento

Pubblicato sulla Guri il decreto che finanzia, per un importo di 3.200.000 euro, il progetto di messa a norma antisismica dell’edificio scolastico della Scuola Media “G. Verga” di via Umberto – via Garibaldi.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Miceli.

"Adesso il Comune ha tempo 180 giorni – aggiunge l’Assessore Savarino – per avviare tutte le pro-cedure per l’affidamento dei lavori, dopo l’esecuzione delle indagini diagnostiche che abbiamo già avute finanziate dal MIUR per i tre edifici scolastici cittadini (Mazzini, Garibaldi e Verga), per la re-visione definita del progetto e quindi degli interventi"