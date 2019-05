Siracusa, truffa dello specchietto: arrestati tre presunti autori

Sono state fermate ieri sera, dalla Polizia di Stato di Siracusa, tre persone ritenute responsabili di truffa dello specchietto. Si tratta di due uomini e una donna, a bordo di un’autovettura, una Fiat Punto bianca, con la quale avrebbero perpetrato, poco prima, il reato. A bordo dell’auto è stata rinvenuta una candela per motore utilizzata per mettere in scena il finto incidente stradale.

Il mezzo è stato posto sotto sequestro per mancanza della copertura assicurativa e della prevista revisione.