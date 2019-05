A Catania con 1 chilo di hashish in auto, tra gli arrestati un uomo di Rosolini

Viaggiavano a bordo di un'Audi A3 con a bordo 1 chilo di hashish, alla vista dei Carabinieri avrebbero effettuato una strana manovra per fuggire, ma i militari li hanno fermati e arrestati per spaccio spaccio di sostanze stupefacenti. E' successo ieri, a Catania, in via Grimaldi.

A finire in manette anche un uomo di Rosolini, Concetto Iozia, 44 anni, oltre a due uomini della provincia etnea: Fabrizio Grupposo, 21 anni, e Federico Palmeri, 23 anni.

Il grosso quantitativo di hashish era suddiviso in 10 panetti, contenuti all’interno di una busta di cellophane posizionata sotto il sedile anteriore del passeggero e una somma in denaro contante equivalente di circa 500 euro, presumibilmente frutto dello spaccio. Gli arrestati sono stati portati al carcere di Catania Piazza Lanza.