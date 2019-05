Avola, consegnata al sindaco la bandiera della Croce Rossa

E' stata consegnata al sindaco di Avola, Luca Cannata, la bandiera ufficiale della Croce Rossa, da un gruppo di volontari, con in testa il presidente del comitato avolese Stefano Genovese, rivenuti questa mattina al Comune.

La bandiera, che vuole affermare il ruolo della Cri, sarà esposta al Municipio fino al 12 maggio.

“Questa bandiera – afferma il sindaco - la esporremo con orgoglio e proseguiremo a sostenerla. Una realtà presente sul territorio e in continua crescita come quella della Cri, da parte dell’amministrazione comunale, che continuerà a essere incoraggiata”.