Siracusa, trovato 23enne in possesso di 2 chili di marijuana e 7 grammi di cocaina: arrestato per spaccio

Nascondeva in casa 2 chili di marijuana e 7 grammi di cocaina. La sciperta dei carabinieeri di Siracusa, a sequito di perquisizione domiciliare, ha portato all'arresto per spaccio di sostanze stupefancenti del 23enne siracusano Antonio Privitera, disoccupato e pregiudicato.

Vistosi scoperto, inoltre, il ragazzo ha spontaneamente consegnato altri 50 grammi di marijuana nascosti dentro un mobile appena davanti l'ingresso dell'abitazione.

La speranza del 23enne era che la perquisizione sarebbe finita là, ma così non è stato, ed oltre al grosso quantitativo di droga, i carabinieri hanno rinvenuto anche tre bilancini di precisione e materiale atto al confezionamento.

Lo stupefacente sequestrato, destinato probabilmente allo spaccio nell’area di Floridia, avrebbe fruttato nella vendita al dettaglio fra i 15 ed i 16 mila euro. Il ragazzo è stato chiuso in carcere