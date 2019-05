Nel Palermitano, ucciso il fratello dell'ex sindaco di Belmonte Mezzagno

Con colpi d'arma da fuoco è stato ucciso Antonino Di Liberto, 49 anni, a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano.

Sul posto i Carabinieri hanno trovato il cadavere nell'auto parcheggiata in via Umbria, nei pressi dell'abitazione della vittima, con il finestrino infranto dai proiettili. L'uomo è fratello dell'ex sindaco del paese Pietro Di Liberto; all'impresa per la quale lavorava come ingegnere era stato revocato un appalto dell'Enel perché ritenuto, secondo la Prefettura, legato da vincoli di parentela ad ambienti mafiosi.

Indagini in corso.