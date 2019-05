Siracusa, trattate 13 interrogazioni su 19: chiuso il Question time

Discusse 13 delle 19 interrogazioni all'ordine del giorno. Così, ieri, a Palazzo Vermexio, si è conclusa la seduta consiliare dedicata interamente al Question time.

Primo quesito, posto dalla consigliere Ficara, sulla mancata attivazione dello “Sportello Asp” a Belvedere e Cassibile.

"A fronte delle circa 400 richieste complessive evase ogni giorno dagli uffici di via Italia e via Barresi, a Cassibile e Belvedere, nello stesso periodo di riferimento, ne sono state presentate 28 e 18. - ha risposto l'assessore Moschella". Sottolineata anche l'assenza di personale.

Sulla gestione del De Simone, problema posto da Buonomo, ha risposto il dirigente Caligiore, comunicando che "è stato chiesto al Siracusa Calcio la disponibilità ad una sua gestione con affidamento diretto. Ad oggi il presidente non ha ancora risposto”.

Poi, sempre Buonomo, ha chiesto notizie in merito al progetto “Il tuo bosco in comune”. L'assessore Genovesi ha confermato la volontà dell'Ente di aderire all'iniziativa e mettere in dimora alberi tra i viali Scala Greca e Santa Panagia.

In Aula anche il ricupero sul verde pubblico e sulla presenza di colonie di ratti in via Monviso. “L'area insieme ad altre- ha detto l'assessore Genovesi- non è inserita in quelle oggetto dell'appalto sulla manutenzione del verde pubblico. Vanno quindi trovate altre risorse per un sesto lotto. Intanto c'è da risolvere il problema dell'igiene urbana e su questo ci stiamo già muovendo”.

La cultura, invece, nel dibattito mosso dal consigliere Burgio che ha chiesto chiarimenti sulla convenzione tra il Comune e la Erga, la società che gestisce alcuni beni culturali, sui costi delle utenze dei singoli siti, e sulle intenzioni dell'Amministrazione in merito all'affidamento per il futuro di altri beni comunali. A questo ha risposto per iscritto il dirigente Borgione. “Per l'Artemision e per i Giardini di Villa Reimann non esistono utenze per i consumi elettrici ed idrici, perché i costi vengono fatturati unitamente a quelli di Palazzo Vermexio e Villa Reimann, e quindi non è possibile determinarli; per il Teatro comunale le spese di energia sono pari a 1350 euro per il 2016, 19.783 euro per il 2017, e 29.295 euro per il 2018. Per le Latomie dei Cappuccini per il 2015 ammontano a 440 euro, per il 2016 a 507 euro, per il 2017 a 472 euro, e per il 2018 a 195 euro. Come per questi - ha concluso Borgione- anche gli altri beni comunali saranno affidati con bando pubblico”.

La consigliera Vinci ha posto due interrogazioni. Alla prima, sullo stato di attuazione del Piano di Zona del Distretto 48 e sull'esistenza di somme inutilizzate a fronte della grande domande di assistenza, ha risposto per iscritto il dirigente Di Stefano: "Per quel che concerne le somme non impegnate- ha detto in replica l'assessore Furnari- esse saranno spalmate su altri progetti. Anche se parlando di Piano di Zona occorre l'accordo con gli altri Comuni e le altre parti coinvolte”.

La seconda interrogazione riguardava la società Idealservice che gestisce il servizio tributi. “La nuova società- scrive il direttore responsabile dell'esecuzione del contratto, Morabito- sta riorganizzando il lavoro e nei prossimi giorni incontrerà l'Amministrazione per programmare i primi interventi all'ufficio Tributi”.

L'interrogazione di Buccheri riguardava le politiche di reclutamento del personale comunale alla luce delle numerose collocazioni a riposo di dipendenti. Nella risposta è stata comunicata la recente approvazione in Giunta del Piano del fabbisogno del personale improntato a criteri di priorità e nel rispetto dei limiti delle risorse economiche.

L'interrogazione del consigliere La Mesa verteva sulla chiusura del plesso scolastico di via Algeri dell'Istituto Chindemi, sulle iniziative per la sua ristrutturazione, e sull'eventuale sua destinazione a sede di presidio H24 per le Forze dell'Ordine. “Un patrimonio pubblico sempre più vandalizzato- ha detto La Mesa- in un quartiere con grandi problematiche sociali dove la presenza dello Stato potrebbe essere un segnale forte per i residenti”. Nella sua risposta il vice Sindaco Randazzo ha comunicato la richiesta di un incontro in Prefettura con il coinvolgimento di tutte le Istituzioni e le Forze dell'Ordine. La Mesa, nel suo intervento di replica, ha proposto all'aula una seduta aperta del Consiglio comunale dedicata a questo argomento.

Le ultime due interrogazioni, a firma del consigliere Impallomeni, riguardavano la mancata attuazione dell'atto di indirizzo per la previsione, nelle aree con maggiori problematiche in materia di viabilità, sicurezza ed abusivismo, della figura del “Vigile di quartiere”; la chiusura al transito delle strade San Michele e Spinagallo; e notizie sull'occupazione abusiva di aree dello spiazzale del Cimitero.