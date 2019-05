Governo, pronta la revoca di Armando Siri: oggi il Consiglio dei ministri

E' pronta la revoca di Armando Siri da far firmare al Capo dello stato a meno che il sottosegretario non si dimetta nelle prossime ore.

Oggi, intanto, si terrà il Consiglio dei ministri, dove saranno presenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini ormai in disaccordo su tutto.

In ogni caso, a meno di colpi di scena dell'ultima ora, il governo non cadrà per questo.