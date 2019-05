Accolto il ricorso del Siracusa, la Corte federale restituisce un punto

La Corte Federale di appello ha restituito un punto al Siracusa Accolto il ricorso della società azzurra avverso la sanzione della penalizzazione di 4 punti. Restituiti anche i 500 euro di ammenda inflitta a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell' art 4 comma 1Cgs e propria ai sensi dell'' art 10 comma in relazione all' art 85 lettera c paragrafo V Noif

Gli azzurri, pertanto, hanno chiuso il campionato con 36 punti.