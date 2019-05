Siracusa, in arrivo fondi per il rilancio delle aree di crisi industriale non complessa

Oltre 15 milioni di euro in arrivo per il rilancio delle aree di crisi industriale non complessa. Ne beneficeranno anche le imprese di Siracusa, Noto, Floridia, Avola, Solarino, Canicattini, Carlentini, Francofonte, Lentini, Buccheri, Buscemi, Palazzolo e Rosolini. Tutto questo grazie ad un accordo di programma stipulato nei mesi scorsi tra ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Siciliana e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia.

"I fondi sono destinati al rilancio delle attività imprenditoriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno di programmi di investimento. E' una opportunità da cogliere per rafforzare il tessuto produttivo locale ed attirare nuovi investimenti", commenta il parlamentare del MoVimento 5 Stelle Paolo Ficara. "Le domande per accedere alla misura possono già essere inviate ad Invitalia. Il termine ultimo è fissato per il 2 luglio alle 12.00".