Floridia, vinti una casa e 200.000 euro al concorso "VinciCasa"

La dea bendata ieri si è fermata a Floridia, dove è stata vinta una casa grazie a VinciCasa – la formula di gioco della famiglia Win for Life del Gruppo Sisal.

Il “5” con la combinazione vincente è stata 4, 8, 13, 25, 27.è stato centrato presso il punto vendita Sisal Bar Roma situato in viale Vittorio Veneto 6; il premio è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti:

200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dovrà essere impiegata per l’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.