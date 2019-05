Avola, il 2 di giugno si corre la mezza maratona

Si terrà il 2 giugno la mezza maratona città di Avola nell'ambito dei Campionati italiani paralimpici per la quale è confermata la presenza di atleti kenioti.

Soddisfatti il sindaco di Avola Luca Cannata e il patron della manifestazione Davide Fusca: “Puntiamo a fare della gara la più veloce mezza maratona in Sicilia in termini cronometrici per l’anno 2019 - ha dichiarato Cannata - stiamo collaborando con gli organizzatori per dare la massima accoglienza e ospitalità alle centinaia di atleti che “invaderanno” la nostra città”.

La manifestazione è organizzata dalle associazioni Palombella Running e Pro Sport Ravanusa in collaborazione con il comune di Avola:lo scorso anno sono stati oltre 330 gli atleti giunti al traguardo e quest’anno se ne aspettano almeno il doppio.