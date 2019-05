Francofonte, sequestrati 150 litri di latte mal conservati in un laboratorio di prodotti caseari

Sequestrati in un laboratorio di prodotti caseari di Francofonte 150 litri di latte. Il prodotto è stato trovato, dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, crudo stoccato in una vasca inox priva dei requisiti igienico sanitari e ritenuto in cattivo stato di conservazione.

Da qui il sequestro e la denuncia a carico dei due coniugi che gestiscono la struttura.