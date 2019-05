Siracusa, trovate centinaia di foto pedopornografiche nel pc di un 50enne: arrestato

Deteneva nel proprio computer materiale pedopornografico. A finire in manette, a seguito di perquisizione domiciliare dei Carabinieri di Siracusa, un uomo sulla 50ina residente ad Augusta.

Le indagini sulla vicenda, partite su iniziativa dei Carabinieri di Siracusa, sono ancora in corso, per cui poco è dato sapere. Gli scatti pare che provengano anche dal mondo di Internet.

I controlli si sono concentrati sul pc dell'uomo, all'interno del quale sono state rinvenute alcune centinaia di foto a carattere pedopornografico. Tutto il materiale, insieme al pc, è stato sequestrato.